Les citoyens leuzois âgés de 55 ans et plus sont invités à faire acte de candidature pour intégrer le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA). Les candidatures sont à rentrer si possible avant le 15 octobre auprès du Plan de Cohésion sociale. Le but : participer aux actions de la commune en faveur des aînés. Les personnes ciblées sont par exemple des représentants d’associations ou de groupements qui, par leurs objectifs ou leur constitution, sont centrés sur les intérêts et préoccupations des aînés et organisent des activités sur le territoire de Leuze. Ces personnes doivent être domiciliées sur le territoire de Leuze et ne peuvent exercer aucun mandat politique en cours.

Quand et comment introduire sa candidature ? Un formulaire de candidature à compléter est disponible sur simple demande auprès du Plan de Cohésion sociale ou à l’accueil de l’administration communale. "Il s’agit de redynamiser ce conseil des aînés dont la dernière version remonte à fin 2019, indique Stéphanie Laurent, responsable du Plan de Cohésion sociale de Leuze. Le conseil des aînés organise des conférences thématiques sur des sujets divers comme la sécurité à la maison ou la sécurité routière. A Leuze, nous avons aussi travaillé sur la boîte senior focus à placer dans le frigo avec tous les renseignements sur l’état de santé de la personne qui occupe les lieux. Ce projet est toujours bien actif. Ici, on aimerait développer encore plus des projets intergénérationnels, des initiatives relatives au bien-être des ainés. C’est très large et toutes les idées sont les bienvenues. La mise en place de ce conseil des aînés s’inscrit dans le programme 2020-2025 du Plan de Cohésion sociale."

L’appel à candidatures est donc lancé. Un courrier personnalisé sera envoyé à tous les citoyens de 55 ans et plus. Contact, demande de formulaires et renseignements complémentaires auprès de Stéphanie Laurent au 0488/570917 (s.laurent@leuze-en-hainaut.be).