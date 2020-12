La zone de secours s’est invitée dans les débats des conseillers communaux leuzois. C’est Nicolas Jouret (Idées) qui a allumé la mèche au moment de commenter la dotation de la commune à la zone.

"La dotation ne cesse d’augmenter. Certes, ici, la participation de la commune sera moindre car la Province va intervenir mais la dotation globale augmente toujours alors que le service au citoyen leuzois n’augmente pas, a-t-il dit. Un audit ne serait-il pas à envisager à propos de cette zone qui semble avoir la folie des grandeurs ?"

Le bourgmestre, Lucien Rawart (MR), a indiqué que la dotation était une dépense obligatoire et que les intentions des dirigeants de la zone étaient bel et bien de professionnaliser le corps des pompiers. "La zone a investi sur trois nouveaux bâtiments dans notre région et ça a des conséquences budgétaires qui nous inquiètent un peu aussi."

La présidente du CPAS, Béatrice Fontaine (MR), a tenu à souligner que le CPAS avait eu recours deux fois aux services de la zone Wapi durant la crise sanitaire, "pour déménager nos résidents qui devaient aller en zone Covid."

L’échevin Nicolas Dumont (Idées), relayant son colistier Nicolas Jouret, s’est inquiété du sort des pompiers volontaires de Leuze notamment à propos des suites du litige concernant le legs de Raymond Michiels, environ 2 millions d’€, entre la zone Wapi et une ASBL qui avait été constituée pour gérer l’héritage par d’anciens dirigeants de la caserne de Leuze.

"Toutes les nuits, des pompiers volontaires prennent des risques pour intervenir sur le territoire leuzois. Or, ce que leur donne actuellement la zone de secours Wapi n’est pas satisfaisant. Elle se professionnalise et investit massivement sur du personnel, étend ses compétences et il y a assez peu de regard démocratique sur les décisions qui y sont prises. Nous avons très peu de vision sur ce qui se passe. J’ai des inquiétudes sur le fait que Leuze puisse conserver une caserne sur son territoire. Il y a une dimension importante, c’est la qualité du service, car lors d’un départ incendie, chaque minute compte. Il ne faudrait pas sacrifier Leuze dans l’intérêt de communes plus importantes ou ayant des affinités politiques avec les dirigeants de la zone. Nous pourrions même inviter le commandant de la zone, Mr Lowagie, pour en savoir plus sur son plan de développement. Leuze va passer à la trappe, j’en ai l’impression."

Lucien Rawart a répondu que oui, Olivier Lowagie était ambitieux et qu’il exigeait un maximum de professionnalisme. "Concernant l’héritage, la zone de secours a gagné contre l’ASBL et tant Mr Lowagie que le président de la zone, Paul-Olivier Delannois, ont bien signifié que la somme irait aux pompiers de Leuze. Maintenant, il faut savoir que l’ASBL avait déjà dilapidé une partie de l’argent. Que reste-t-il ? Un rendez-vous a été pris auprès d’une banque. Quoi qu’il en soit, l’argent restant et qui a été retrouvé reviendra aux pompiers leuzois."

Les élus leuzois seront bien attentifs à ne pas se faire rouler dans la farine.

Par ailleurs, les dirigeants de la zone de secours de Wallonie picarde feront le point sur la situation des pompiers leuzois ce lundi.