Les producteurs locaux vous attendent ce dimanche 1er août sur l’esplanade de LeuzArena afin de vous faire découvrir leur succulente récolte. Le concept, en vigueur depuis plusieurs années maintenant, avait été lancé par Mélanie Lepape, échevine en charge de l’environnement. L’occasion de mieux connaître le savoir-faire des gens du coin.

Le principe ? "Chaque premier dimanche du mois, un marché est organisé de 9 heures à 12 heures sur l’esplanade de LeuzArena et regroupe entre dix et quinze producteurs, explique ainsi Mélanie Lepape. Ils proposent produits laitiers, œufs, volailles, légumes, produits de boulangerie et pâtisserie, parfois aussi de l'artisanat comme du tissu, des fleurs ou encore des pizzas, du miel et des produits de soin pour le corps, les cheveux, la santé et le bien-être. A chaque fois, des animations sont prévues en terrasse avec concert et château gonflable afin que les visiteurs puissent boire un verre."