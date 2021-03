Les jeunes agriculteurs et la commune se mobilisent.

La commune de Leuze et les jeunes agriculteurs se mobilisent afin de mener une campagne de sensibilisation auprès du grand public sur les dangers constitué par les canettes qui traînent ça et là, parfois dans les prairies, et dont la présence peut s’avérer fatale pour les vaches.

Des bâches de sensibilisation "Pas de canettes dans mon assiette" vont donc fleurir le long des routes et notamment aux abords de la ferme de la Warde à Thieulain.

Les jeunes agriculteurs en ont plus que marre d’entendre la même histoire, celle de la canette abandonnée au bord d’une prairie. Déchiquetée par la faucheuse, elle se transforme en morceaux tranchants qui peuvent ensuite être ingérés par les vaches. Ces dernières finissent par périr avec les souffrances que vous pouvez imaginer.

Ainsi, en 2019 en Flandre, sur 79 signalements, 55 vaches sont décédées.

Les canettes tuent non seulement les vaches mais souillent aussi les terres et polluent les cours d’eau. La commune et les jeunes agriculteurs disent stop !