Nicolas Dumont (Idées), échevin de la Mobilité, n’a pas fait lecture de la motion contre la fermeture annoncée des guichets dans 44 gares mais en a dressé les contours. La motion, qui avait été soumise aux différents chefs des groupes politiques présents au conseil, a été adoptée à l’unanimité.

"Elle sera envoyée au ministre fédéral de la Mobilité, au ministre régional de la Mobilité et à la présidente du CA de la SNCB, a souligné l’échevin. Notre motion est complète et n’a pas pour but de montrer du doigt un parti ou un autre. Nous souhaitons rappeler à la SNCB son objectif de maintien du service public, en demandant aussi une réévaluation de la décision et ce avec le soutien des différents partis représentés au CA de la SNCB."

Le souhait des élus leuzois est bien entendu le maintien des heures d’ouverture du guichet de la gare de Leuze. "Nous pensons que la gare de Leuze reste un axe très important pour le développement de notre commune et pour la qualité de vie de la population. Pas moins de 11 000 personnes y passent chaque semaine. C’est gigantesque. En semaine, nous avons des chiffres de navetteurs plus importants que pour une ville comme Mouscron, a assuré Nicolas Dumont. Il ne s’agit pas ici d’un choix de luxe ou d’un combat d’arrière-garde de notre part mais bien d’une logique de service public et d’une lutte contre la fracture numérique. Même si cette motion est hautement symbolique, elle doit être votée et pas seulement dans l’optique de Leuze mais bien au profit des 44 guichets visés. En mars, avec le bourgmestre, nous allons rencontrer des représentants de la SNCB pour voir comment on pourra, si la décision ne change pas, occuper autrement ces locaux, pour offrir aux citoyens un lieu sécurisé et qui soit agréable et utile, que ce soit pour nos habitants, les commerçants et autres acteurs de notre ville."