Trente nasses ont été installées dans l’entité.

La commune de Leuze a mis en place plusieurs actions relatives à la protection de l’environnement visant notamment à diminuer le nombre de déchets sur la voie publique. Ainsi, elle a installé des filets à canettes le long des routes entre les villages et entre les villages et la ville. Au total, il y en a trente.

"Pour continuer dans cette voie, nous souhaitons adhérer à l’Alliance de la consigne car les bouteilles en plastique et encore plus les canettes sont vraiment un fléau, assure Mélanie Lepape (Idées), échevine de l’environnement. Il nous semble pertinent de réclamer une prise de position pour l’installation d’une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique."

Les élus leuzois sont sensibles à ce sujet. Steve Abraham (PS) a juste émis deux remarques par rapport aux filets à canettes. "Je prends l’exemple de celui installé à Blicquy en venant d’Autreppe. J’ai vu qu’il était rempli mais qu’il n’y avait pas que des canettes dedans. Attention aux dépôts clandestins. Une surveillance est nécessaire. Par ailleurs, à l’entrée de Pipaix rue de Mortagne, deux filets ont été installés du même côté de la route. Je suppose qu’il s’agit d’une erreur."

L’échevine a indiqué que le contenu des filets allait être analysé.