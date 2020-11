Craquez et croquez sans remords. Voilà le slogan de l’ASBL Oasis, basée à Leuze. L’opération chocolat qu’elle met sur pied avec le soutien du Lions Club de Beloeil vise à financer les activités socioculturelles et sportives des adolescentes de ce service résidentiel général. Oasis accueille 15 adolescentes en difficultés sur le plan familial et/ou social. Les bénéfices de cette action sont entièrement utilisés pour améliorer leur bien-être. Vous avez le choix entre un paquet de 5 chocolats à 7,50 € et un paquet de 2 chocolats à 3,50 €.

"Logiquement, nous concentrons les ventes sur trois jours mais cette année, Covid oblige, nous avons dû nous adapter et nous prolongerons l’opération jusqu’en décembre, souligne Thierry Vande Ghinste, le directeur. Nous sommes un établissement subsidié mais si nous voulons développer d’autres activités culturelles et sportives ou des vacances, nous avons toujours besoin d’autres financements."

Or, depuis mars, les organismes qui soutiennent Oasis, comme le Lions de Beloeil, sont freinés dans leurs activités.

"Nous perdons donc de ce fait une partie de nos réseaux habituels et de nos apports exceptionnels issus des événements. Je pense à Leuze en folie, où chaque année nous organisons un barbecue qui nous rapporte une belle somme. Ça n’a pas pu se faire cette année. C’est pourquoi notre opération chocolat demeure plus que jamais cruciale."

Contrairement aux années précédentes, les ventes de chocolat ne pourront pas être réalisées en porte-à-porte ou à la sortie des magasins. "Pour mener à bien notre 28e opération chocolat, nous avons donc mis en place un nouveau système de vente par bon de commande ! Une fois votre commande prête, nous vous contacterons afin de fixer une date de réception dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Votre commande pourra aussi vous être livrée à domicile", précise Thierry Vande Ghinste.

Pour passer votre commande de chocolat, il vous suffit d’envoyer le bon ou de le déposer dans la boîte aux lettres (67, rue de Condé à 7900 Leuze). Vous pouvez aussi la passer directement via secretariat@asbloasis.be ou au 069/66 44 74. Rendez-vous également sur Facebook : Les événements de l’Oasis/Opération Chocolat 2020.

Via des dons aussi

Il y a aussi moyen de soutenir l’ASBL Oasis autrement, en effectuant un don sur le compte BE41 6300 1180 0010 avec la communication obligatoire projet 80 asbl Oasis. Vous pourrez bénéficier d’une déduction fiscale pour tout don de minimum 40 €.