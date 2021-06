La Ville de Leuze et sont échevin de l’enseignement, Willy Hourez, vont collaborer avec l’Asbl Reform cet été dans le cadre de l’opérationqui a pour but de soutenir les élèves ayant des difficultés dans certaines matières. Des étudiants en Haute Ecole à orientation pédagogique les aideront ainsi du 12 au 17 juillet à comprendre ces matières et en proposant aussi des activités sportives et/ou culturelles.

L’opération s’adresse plus particulièrement aux élèves qui terminent leur 6e primaire ou leur 1ère secondaire et qui ont des difficultés en français, en mathématiques, en sciences et/ou en langues.

L’opération sera donc menée du 12 au 17 juillet de 8h30 à 16h avec possibilité de garderie dès 7h30 et jusqu’à 17h30 au niveau de l’école de Vieux-Leuze, avenue de Loudun 71. L’accueil s’effectuera au restaurant scolaire situé dans le sentier qui mène au parking de la piscine.

Deux groupes de 10 participants seront conviés et la participation est de 10 € pour la semaine. Un tarif social est négociable.

Pour encadrer les élèves, il sera donc fait appel à des étudiants en Haute Ecole à orientation pédagogique (instituteur.trice primaire, bachelier.ère en langues, français, mathématiques ou sciences, bachelier.ère (AESI) en éducation physique).

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur C.V. et une lettre de motivation à l’Asbl Reform. Les inscriptions à Plaisir d’apprendre se font aussi au 0495/10.62.35 (de 8h30 à 15h30) et via m.bruneel@reform.be