La piscine de Leuze ne rouvrira pas ses portes avant le 4 janvier, annonce l’échevin Nicolas Dumont, par ailleurs président de la Régie.

"Une décision motivée par plusieurs éléments, indique-t-il. Déjà, nous devons réaliser un test de légionellose, ce qui implique 10 à 12 jours de culture en laboratoire. Donc, l’ouverture n’aurait de toute manière pas pu être envisagée avant le 14 décembre. Ensuite, notre piscine est une piscine majoritairement scolaire et le protocole rouge interdit les sorties extérieures pour les écoles. En plus, il reste un nombre important de jours de congé à récupérer par notre personnel et nous aurions donc dû engager du personnel extra. Soulignons aussi que la fréquentation de la piscine est assez faible lors de cette période de l'année. Nous avons aussi reçu le protocole de réouverture sectoriel lundi à 16 heures pour une réouverture envisagée ce mardi à 9 h ! Bref, impossible. Au final, cette décision ne nous enchante pas mais elle est celle de la bonne gestion. Nous espérons donc pouvoir rouvrir notre piscine le 4 janvier pour accueillir à nouveau nos clients dans de bonnes conditions."

Les nageurs devront donc s’armer de patience.