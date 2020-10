Dans la commune de Leuze, vous pouvez faire appel à l’Agence locale pour l’emploi (ALE) afin d’entretenir vos tombes. Toujours intéressant en cette période de Toussaint.

"Nous proposons ce service pour soulager les personnes d’un certain âge qui n’ont plus forcément la capacité d’entretenir les tombes de leurs proches mais aussi pour les gens qui n’habitent plus dans la commune et qui n’ont pas souvent l’occasion d’y revenir, souligne Nicolas Dumont, président de l’ALE. Les produits utilisés sont naturels. Ils ne sont pas nocifs pour l’environnement et n’abiment pas les pierres."

Pour un forfait maximum de 2 heures, il vous en coûtera 11,9 € si vous êtes déjà inscrit à l’ALE. Si vous n’êtes pas encore inscrit, il faudra régler aussi les 7,45 € de droit d’inscription.

"Ce service fonctionne également en dehors de la période de Toussaint", précise au passage Nicolas Dumont.

Infos au 069/66.44.24.