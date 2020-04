A travers un communiqué, les mandataires Idées évoquent la décision positive du fonctionnaire délégué concernant la rénovation de la Grand-Place.

Dans un communiqué émanant de deux représentants d’Idées, à savoir l’échevin Nicolas Dumont et son prédécesseur désormais conseiller communal Christian Brotcorne, il est donc question de la décision positive du fonctionnaire délégué concernant la rénovation de la Grand-Place.

"Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne vient de faire savoir qu’il approuve le dossier de réhabilitation du cœur de ville comprenant Grand-Place, rue Emile Vandervelde, rue de Condé et qu’il délivre en conséquence le permis d’urbanisme. Il confirme le caractère sérieux du dossier, est-il stipulé dans le communiqué. C’est une grande satisfaction pour les élus du groupe Idées qui ont œuvré sans relâche à la réussite de ce projet, désiré par beaucoup et malmené par certains."

Dans sa motivation, soulignent les représentants d’Idées, le fonctionnaire délégué relève ainsi "qu’il apparaît que ce projet est l’aboutissement d’une réflexion menée entre le bureau d’étude, les autorités communales et certains riverains et commerçants afin de proposer un projet fédérateur » et qu’il constate également que l’enquête publique « révèle certaines divergences, certains désaccords ou fait apparaître des nécessités qui parfois peuvent desservir l’intérêt général. " Il énonce aussi que le projet "développe une démarche urbanistique volontaire et qualitative, qui privilégie les valeurs collectives et permet les interactions sociales."



Cette décision, selon Idées, "doit mettre un terme à toute polémique sur la question. Face à cette opportunité unique qui nous est enfin offerte d’avancer sur cette réhabilitation indispensable, il faut maintenant que toutes les forces vives, tant politiques que citoyennes, se rassemblent sur l’objectif. La prochaine étape sera d’obtenir de la Région wallonne le financement des travaux. Chacun doit actionner ses relais pour y arriver. Les mandataires Idées seront attentifs et mobilisés sur la suite du processus tout en restant à l’écoute de l’ensemble des acteurs concernés par le redéploiement de notre centre urbain."