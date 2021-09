En compagnie d'autres camarades, Marie-Thérèse se trouvait récemment devant le tribunal correctionnel de Tournai. Et pour cause, cette dernière est accusée d'avoir fait partie d'une association criminelle dans le domaine de la prostitution. Gérante du bar à champagne l'Oasis, situé à Baugnies (Péruwelz), elle était loin de s'imaginer tout ce qui se déroulait au sein de son établissement. Effectivement, plusieurs femmes effectuaient des massages, strip-tease et proposaient aussi des prestations sexuelles tarifées.