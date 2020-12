Jonathan Haynes, du bureau Traject, est venu présenter aux conseillers communaux le plan communal de mobilité (PCM), un outil qui a pour but de favoriser une mobilité raisonnée et sécurisée pour tous les usagers de la route, qu’il s’agisse des piétons, des cyclistes ou des automobilistes. Le travail a aussi été rendu possible grâce au précieux concours de la conseillère en mobilité de Leuze, Elisabeth Jamart.

Utilisation des transports en commun, usage rationnel de la voiture et aménagements dédiés à la mobilité douce (trottoirs, zones de sécurité près des écoles, des lieux de culte et des plaines de jeux, itinéraires spécifiques pour vélos…) figurent dans les projets et ce PCM fera office de carnet de route. Un carnet qui pourra, en fonction des besoins, évoluer.

Dans ce plan, il est aussi question des connexions entre ville et villages, de la sécurisation de certains axes comme la N7 et un gros accent est mis sur la gare, qui doit devenir à terme une véritable plaque tournante et multimodale en matière de mobilité.

"Je vais être honnête. Je mentirais en disant que d’ici la fin de ce mandat, on aura tout fait, a assuré Nicolas Dumont (Idées), échevin de la mobilité. Mais nous avons une vision à long terme."

En attendant, Nicolas Dumont se réjouit de pouvoir présenter dans le cadre du budget 2021 des projets qui dépasseront le million d’euros dans le domaine de la mobilité.

"Un montant qui prouve que nous voulons mettre en place une politique ambitieuse et pas vendre que du rêve. Dans ce million, il faut tenir compte de la réalisation du Ravel 86 pour 899 000 €, dont 200 000 € de subsides. Nous avons aussi programmé 80 000 € pour la sécurité routière et pour l’achat de mobilier urbain et 50 000 € pour des ralentisseurs de vitesse. La zone de police va par ailleurs faire l’acquisition d’un radar mobile. Nous allons aussi investir dans des vélos électriques pour notre personnel à hauteur de 10 000 €, signale l’échevin. 42 000 € seront investis au profit des vélos avec des parkings ou encore une station de réparation de vélos qui sera aménagée à la gare."

La sécurité scolaire n’a pas été oubliée puisque 25 000 € seront dévolus à l’achat et à la pose de barrières et de totems bien visibles aux abords des écoles.

A noter que Baptiste Leroy (Ecolo) a mis le doigt sur un problème : le point concernant la création d'une voirie dans le cadre de l'aménagement de la phase 4 du parc d'activités économiques Leuze Europe 2 a été abordé mais le dossier ne prévoyait pas de liaison cyclo-piétonne entre Chapelle-à-Oie et le zoning. Christian Brotcorne (Idées) et Nicolas Dumont sont eux aussi intervenus en demandant de solliciter Ideta et le SPW afin de se concerter pour prévoir cet aménagement doux. Le bourgmestre, Lucien Rawart (MR), a accepté de faire modifier le texte.