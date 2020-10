Paul Olivier, échevin des sports, a annoncé l’effort consenti par la Ville de Leuze et le budget du service des Sports afin d’octroyer un subside exceptionnel dans le but de soutenir les 28 clubs de l’entité leuzoise durement touchés par la crise liée au coronavirus.

"En 2020, les finances de la plupart des associations sportives ont été directement impactées. Les clubs ont subi une réduction sensible de leurs recettes notamment suite à l’annulation contrainte et forcée des repas, à la fermeture des buvettes ou encore au non renouvellement des cotisations en raison de l’incertitude quant à la poursuite ou non des activités sportives, explique l’échevin. Il était important d’être à l’écoute des difficultés rencontrées et d’agir rapidement en posant un geste fort, nécessaire et urgent pour la survie de certains clubs leuzois."

Le service des Sports a donc décidé d'attribuer pour l’année 2020 des subsides de fonctionnement majorés de 50 % par rapport à ceux octroyés en 2019, auxquels viendront également s’ajouter une subvention Jeunes affiliés ainsi qu’une aide complémentaire aux clubs qui ont en charge les frais de fonctionnement de leurs propres infrastructures sportives.

"Au total, plus de 31 000 € seront distribués aux clubs leuzois pour les soutenir dans leur action", assure Paul Olivier.

Enfin, en cette période de crise sanitaire particulièrement compliquée, les démarches administratives seront aussi fortement simplifiées pour faciliter le traitement des dossiers et accélérer le paiement des subsides sur le compte des bénéficiaires.