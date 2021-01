La commune de Leuze annonce des travaux de pose ou de remplacement de conduites de gaz et d’électricité avenue de la Résistance et Tour Saint-Pierre. Ces travaux seront effectués à partir de ce mercredi 27 janvier et jusqu’au 19 février.

De ce fait, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la chaussée à hauteur des travaux. La circulation des véhicules se fera par demi-chaussée à hauteur des travaux. La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h et un passage sécurisé d’1,50 m sera mis en place afin de permettre le passage des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Attention aussi aux perturbations que ces travaux risquent d’engendrer au niveau de la circulation aux heures de pointe et d’entrée et de sortie des écoles.