Même si l’été n’est pas encore terminé, loin de là, la bibliothèque de Leuze prépare déjà activement la rentrée, avec de nombreuses activités prévues de septembre à décembre, tandis que les lecteurs auront aussi accès à certains services, comme le prêt à domicile.

"Ce service est accessible aux habitants à mobilité réduite de la commune comme les personnes âgées, les personnes souffrant d’une maladie ou d’une incapacité de longue durée et enfin les personnes momentanément dans l’impossibilité de se déplacer, confie Pauline Dehouck, responsable de la bibliothèque. Appelez-nous et Cassandra se fera une joie d'apprendre à vous connaître. Les colis de livres sont entièrement personnalisés et répondront à vos goûts et envies."