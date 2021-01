Nicolas Dumont, président de la Régie communale autonome, annonce la réouverture de la piscine de Leuze ce lundi 4 janvier suivant bien entendu un protocole.

"La réservation doit s’effectuer par téléphone au 069/66 40 19, indique-t-il. Le temps de baignade est limité à une heure avec une arrivée 10 minutes avant le rendez-vous afin de vous laisser le temps de payer et de vous changer. Il faut prendre le strict nécessaire, ni poussette ni maxi-cosy. Et prévoyez votre propre pièce de monnaie de 2 € pour le casier. Il n’y aura pas de location ou de mise à disposition de matériel mais il y aura possibilité d'acheter bonnets, lunettes et pince-nez. Vous devez prévoir des brassards ou une bouée pour les jeunes enfants."

Un fléchage est à respecter, de même que les pictogrammes ainsi que la distanciation (1,5 m) et le port du masque est obligatoire jusqu'à la cabine en entrant et en sortant de la piscine.

Il est demandé de se désinfecter les mains dès l'entrée, ainsi qu'aux différents points à l'intérieur de l'établissement. La douche est obligatoire mais sa durée limitée. Notez aussi que le sèche-cheveux sera inaccessible et que la cafétéria restera fermée.

"De nouveaux tarifs sont en application, poursuit Nicolas Dumont. Rien ne change pour les Leuzois qui participent via la fiscalité communale au financement de la piscine mais un tarif légèrement majoré est mis en place pour les personnes extérieures à la commune. Le conseil d'administration de la RCA fera un topo sur la fréquentation et plus particulièrement la fréquentation scolaire le 8 janvier dans le but de confirmer la réouverture, d’affiner les heures d'ouverture ou de refermer la piscine comme cela s’est vu ailleurs."

Evidemment, il vous est demandé de ne pas venir si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, troubles intestinaux...).