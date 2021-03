La Ville signale que du lundi 22 au mercredi 24 mars, des travaux de modernisation de l’éclairage public seront exécutés à la rue de Condé à Leuze et qu’ils engendreront des modifications en matière de circulation et de stationnement.

Ainsi, le 22 mars de 7h à 17h, entre le carrefour avec l’avenue Général Jacques et le commissariat de police, la circulation sera organisée par demi-chaussée et régulée à l’aide de feux de signalisation. L’arrêt et le stationnement seront interdits à hauteur des travaux et la vitesse limitée à 30 km/h.

Les 23 et 24 mars de 7h à 17h, l’arrêt et le stationnement seront interdits du n° 157 au n° 83 (entre le carrefour avec l’avenue Général Jacques et le carrefour avec le chemin du Lapin), ainsi que sur la Grand-Place, du côté des commerces (pharmacie incluse). La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h à hauteur des travaux.