Un pertuis risque de s’effondrer et il est donc nécessaire d’agir. C’est le message transmis par la Ville, qui indique que des travaux se dérouleront à partir du 23 août sur la N60 et ce plus précisément sur le tronçon compris entre le rond-point de la Croix-au-Mont et la Warde. Il s’agit de travaux qui seront effectués par le SPW et qui visent donc à consolider un pertuis qui menace de s’effondrer. La Ville signale d’emblée que le rond-point et le carrefour ne seront pas bloqués pendant les travaux.

Chantier prévu en deux phases

Néanmoins, il faudra faire preuve de patience. Le chantier se déroulera en deux phases. Chacune durera un mois, sauf imprévu comme intempéries ou autres. Dans le cadre de la première phase, il faudra totalement bloquer la voirie, mais donc ni le rond-point ni le carrefour de la Warde. La deuxième phase nécessitera quant à elle de bloquer une des bandes de circulation, avec pour conséquence qu’il ne sera donc plus possible d’entrer dans Leuze mais uniquement d’en sortir. En pratique, durant toute la durée du chantier, la déviation des véhicules légers se fera via Thieulain tandis que les poids lourds seront déviés via l’autoroute jusqu’aux sorties de Tournai et d’Ath. Ils devront emprunter la N7 pour rejoindre Leuze.