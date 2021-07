Le plan de cohésion sociale relance un appel aux jeunes âgés de 13 à 16 ans pour exprimer leurs idées et participer au lancement de projets à travers le conseil des jeunes leuzois.

"Ce conseil des jeunes, c’est quelque chose de super important pour celles et ceux qui ont envie d’y participer, assure Stéphanie Laurent, coordinatrice du plan de cohésion sociale et du service jeunesse. Il leur sera possible de s’exprimer, d’émettre leurs souhaits au sein de leur commune. C’est un excellent moyen pour se faire entendre. Nous allons essayer d’intégrer au maximum les jeunes dans le jumelage avec Loudun et même avec Ouagadougou. Pouvoir nous rendre là-bas avec eux serait exceptionnel. On va tenter d’organiser quelque chose. Ce conseil permet aux jeunes de participer à des échanges intergénérationnels, d’effectuer des missions de bénévolat lors d’événements organisés dans la commune. Ils auront aussi l’occasion de rencontrer les politiques de l’entité."

Les jeunes ne doivent pas se montrer frileux. S’ils veulent s’exprimer, c’est le moment ! Pour poser sa candidature, il faut juste avoir entre 13 et 16 ans et être domicilié dans l’entité de Leuze. Le formulaire de candidature est à demander auprès du PCS, à l’accueil de la commune ou à télécharger sur le site web de la Ville. Il faut le rentrer au plus tard le 1er septembre. Toutes les demandes de renseignements peuvent être obtenues en composant le 0488/57 09 17 ou via s.laurent@leuze-en-hainaut.be