Celui qui était responsable du service des sports prend la direction de la Régie communale, qui vent d’être reconnue comme centre sportif local intégré.

La Régie communale autonome (RCA) de Leuze vient d’être reconnue comme centre sportif local intégré (CSLI). Le conseil d’administration de la Régie a désigné Ludovic Mauroy comme nouveau responsable du CSLI. Jusqu’alors chef du service des sports de Leuze, Ludovic Mauroy, 39 ans, endosse le costume de directeur de la Régie. A souligner que les missions du service des sports sont donc transférées vers la Régie.

"Je suis évidemment très heureux de pouvoir intégrer la RCA en tant que gestionnaire et je tiens à remercier les administrateurs qui m'ont fait confiance pour ce poste. J'ai une pensée particulière pour mon échevin des sports, Paul Olivier, qui m'a donné ma chance en 2014 en me confiant les rênes du service des sports et enfin le collège communal et le directeur général qui en 2017 m'ont envoyé suivre la formation de chef d'entreprise gestionnaire d'infrastructures sportives dans le but de devenir le gestionnaire du futur CSLI et de pouvoir constituer le dossier de reconnaissance."