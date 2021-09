"Je n’ose même plus garer ma voiture devant chez moi de peur que de nouvelles tuiles se détachent." Cet habitant du n° 13 de l’étroite rue Erna, qui mène au musée Mahymobiles, est en colère face à l’état de délabrement de la maison voisine.

Cette habitation à l’abandon, propriété de la Commune de Leuze juste à côté du magasin Broc & Déco (mobilier d’occasion), est en vente depuis plusieurs années. Si le comité d’acquisition avait fixé le prix à 75 000€, l’offre reçue par la Ville avait été rejetée car elle était inférieure (45 000€) à l’estimation. Le brocanteur voisin était à l’époque intéressé.

"On doit montrer l’exemple"

Mardi soir, lors du conseil communal, le collège, par la voix de son Premier échevin Paul Olivier, a proposé de relancer la vente du bien, sis au n° 15 de la rue Erna, via le site de vente en ligne Biddit. Les formations au pouvoir (MR-Idées) et les élus socialistes de la minorité ont marqué leur accord, contrairement à Écolo qui s’est abstenu. "Une position justifiée par l’absence d’un prix minimum de vente", précise Baptiste Leroy, chef de file des Verts, qui fait remarquer que la valeur du bien a été surévaluée par le notaire. Ce que personne n’a démenti. "Nous espérons obtenir 45 000€ pour cette maison. Il est de notre devoir de montrer l’exemple en ne laissant pas ce bâtiment inoccupé, alors que l’on prélève une taxe en la matière", assure le bourgmestre Lucien Rawart.

Biddit, pour sauver la mise?

Son prédécesseur Christian Brotcorne dresse un tableau peu reluisant du logement et insiste sur l’intérêt de s’en débarrasser le plus vite possible. "Je serais même tenté de dire quel qu’en soit le prix! Ce bâtiment, qui a déjà été incendié, tombe en ruine. Il n’intéresse pas grand monde et dénature notre paysage. Il faut se laisser la capacité d’apprécier les offres, s’il y en a. Des opérations de ce type ont déjà abouti, comme avec l’ancienne cure de Willaupuis qui a été très bien restaurée."

Les autorités leuzoises fondent beaucoup d’espoir sur l’efficacité du système Biddit. "Pas mal de maisons à Leuze ont été vendues grâce à cette plateforme. Des immeubles sont déjà en rénovation à la rue Émile Vandervelde, à la rue de Tournai tandis que d’autres travaux devraient être entrepris dans la Grand-Rue", signale le maïeur libéral.

L’échevin du Logement, Nicolas Dumont, ne voit que deux possibilités: raser le bâtiment, sans savoir quelle destination donner au site, ou mettre l’habitation sur le marché. "On doit y croire, surtout quand on voit que parmi les permis d’urbanisme rentrés à l’administration communale, il y a pas mal de projets qualitatifs de transformation d’habitations à l’abandon en logements doubles ou à appartements. On souhaite évidemment céder ce bien rapidement mais si le montant proposé par un candidat acquéreur n’est pas à la hauteur de nos attentes, on ne signera pas l’acte. Et l’on restera avec un fardeau entre les mains… "



Avis aux amateurs.