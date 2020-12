Ce premier conseil communal par visioconférence s’est achevé à plus de… 2 heures du matin ! Il faut dire que l’ordre du jour était conséquent.

Le budget communal 2021 a été présenté et affiche un très léger boni de 1022,03 € à l’exercice propre. En tenant compte des exercices antérieurs, on passe à 2,190 millions. Une dotation exceptionnelle de 400 000 € a été octroyée au CPAS pour faire face surtout à la fameuse cotisation de responsabilisation. "Une cotisation qui doit compenser la différence entre la cotisation de base prélevée auprès des fonctionnaires statutaires et la charge réelle des pensions. Elle ne s’applique qu’aux pouvoirs locaux et impacte donc nos finances et nos réserves budgétaires et celles du CPAS", a expliqué le bourgmestre, Lucien Rawart (MR). Pour le reste, cette réserve importante de 2,190 millions nous servira pour le futur, vu que l’impact de la crise Covid-19 n’est pas connu et qu’il influera les prochains budgets. Le budget extraordinaire permettra quant à lui la concrétisation en 2021 de nombreux projets et investissements que je me réjouis déjà d’inaugurer dans quelques mois."

A l’extraordinaire justement, plus de 7 millions d’investissements sont programmés. Les membres du collège (photo) avaient eu l’occasion de nous détailler les projets.

La commune va ainsi recevoir un subside de 120 000 € sur une somme de 940 000 € inscrite dans le cadre du projet Renowatt visant à réaliser des économies d’énergie. Ces travaux énergétiques auront lieu dans plusieurs bâtiments communaux : hôtel de ville, école du Rempart et ateliers communaux.

Durant l’été, trois nouvelles éoliennes ont été installées à Tourpes par e-NosVents, partenariat entre Ideta et Luminus. "En compensation par rapport à ce projet, nous allons recevoir un subside de 100 000 € qui servira à rénover l’école de Tourpes. La commune va mettre elle aussi 100 000 €, donc un budget de 200 000 € au total est prévu pour rénover l’école, qui en a besoin au niveau de la façade notamment", a dit le bourgmestre.

On notera la rénovation du Ravel 86 (899 000 €, dont 699 000 de subsides), plus de 600 000 € pour l’achat de gros véhicules et de plus petit matériel ou encore 300 000 € pour la toiture de l’église de Chapelle-à-Oie. La Ville va aussi rénover et aménager deux plaines de jeux, au parc du Coron et à Tourpes et va aussi continuer à investir dans ses cimetières (cavurnes, parcelles des étoiles…).

"Il y a également l’intervention de la SPGE pour la réhabilitation de l’égouttage dans le cadre du plan d’investissement communal à l’Avenue des Héros leuzois pour 347 314 € et rue de la Tourette pour 100 000 €", a signalé Lucien Rawart.

Abstention d’Ecolo

Ecolo s’est abstenu sur le budget. Baptiste Leroy a dans un premier temps épinglé des points positifs. "Les frais de formation du personnel communal augmentent, ce qui est bon signe. Un éco-conseiller a été engagé et nous voyons tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire que des budgets sont dégagés pour la défense de l’environnement. Vous allez aussi rénover des bâtiments communaux via Renowatt. C’est très bien."

Baptiste Leroy est plus critique quand il évoque les dépenses de transfert et notamment l’effort qu’il a fallu faire pour venir en aide au CPAS. "Quant aux dépenses de personnel, elles sont stables alors que nous avons beaucoup d’échos comme quoi le personnel est trop limité vu les tâches à accomplir. Si on augmente le personnel, on augmentera nos chances d’aller chercher des subsides. Par ailleurs, je trouve insultant de votre part de lier les nominations à la commune et au CPAS avec l’absentéisme."

Le chef de file Ecolo s’interrogeait sur le coût du ramassage des immondices." Il ne coûte pas moins cher dans le budget alors que vous avez réduit le nombre de tournées ? Pourquoi ?"

Le bourgmestre s’est expliqué. "Les dépenses de personnel représentent tout de même 34,30% des dépenses globales. Par ailleurs, j’ai parlé d’absentéisme surtout au CPAS et il est difficile d’y remplacer le personnel car il y a beaucoup de personnes normées et que donc quand quelqu’un est absent, on ne peut pas le remplacer comme on veut. Il faut prendre quelqu’un de l’extérieur ou faire un appel à candidats pour la même fonction."

Quant au coût lié au ramassage des déchets, Lucien Rawart a insisté pour dire que la commune avait mis en place des points d’apport volontaire partout dans l’entité, que la collecte était passée à une fois sur deux dans les villages à trois fois sur quatre en ville. "On gagne au niveau du tonnage, car nous étions mauvais élèves."

Paul Olivier (Idées) a apporté une précision de taille. "Malgré les efforts de la population, malgré l’utilisation des PAV, nous sommes encore en phase transitoire. Nous ramassons par exemple beaucoup lors de la tournée qui suit une semaine où il n’y a plus de ramassage, ce qui occasionne une double tournée pour nos camions et qui explique sans doute que les frais de carburant ne baissent pas encore."

Non pour le PS

Le PS a voté contre. Christian Ducattillon a d’abord lui aussi relevé des éléments positifs tout de même : l’engagement d’un éco-conseiller et la formation des écoliers (5e et 6e) au Code de la route et à la pratique du vélo. Mais il a pointé du doigt les coûts pharaoniques liés à la rénovation du pavillon du parc du Coron. "Un coût qui est monté à 1,450 million et qui fera de notre petit pavillon pouvant accueillir de petites réunions de quartiers et d’associations un vrai palace pour rencontres de prestige. En attendant, le pavillon est fermé depuis 2012 et les travaux avancent mais ne sont pas terminés."

Un pavillon à propos duquel Jérôme Brismée (PS) se demande comment la commune va supporter les coûts de fonctionnement.

Selon l’échevin de la culture, Willy Hourez (MR), "quand le pavillon aura été restauré, nous avons bon espoir pour fin juin ou en septembre, il s’agira là d’un très bel outil complémentaire à ce que nous avons et qui pourra accueillir des réceptions. Quant aux coûts de fonctionnement, nous allons les gérer grâce notamment à la location auprès d’associations et de particuliers. Ma plus grande crainte n’est pas celle-là. Elle a trait au vandalisme."

L’échevin Paul Olivier (Idées) a ajouté que d’autres salles pouvaient très bien être mises à disposition des associations, comme l’école jaune ou bientôt la future maison de village à Tourpes.