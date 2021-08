L’an dernier, nous vous avions présenté Thibaut Ponchaut, un Leuzois d’une trentaine d’années qui a la particularité de voyager beaucoup et très souvent avec des gens qu’il ne connaît pas. Un véritable bourlingueur qui a même créé son blog.

Cette fois, il lance un appel aux dons en faveur d’une personne qui, comme lui, aime voyager, mais qui ne peut se déplacer qu’en chaise. Thibaut a vraiment eu un coup de cœur pour Marine, une Lilloise qui est paraplégique. "Nous avons commencé à discuter sur un réseau social et nous avons évidemment évoqué les voyages. Elle m’a dit qu’elle était en chaise. Je ne l’avais pas remarqué et de toute manière, ce n’est pas ça qui allait m’empêcher de continuer à communiquer avec elle."

Avec son fauteuil roulant de ville, Marine n’a pas toujours la possibilité d’accéder à certains lieux qu’elle souhaiterait découvrir. "Justement, je me suis demandé comment elle faisait pour voyager, poursuit Thibaut. Elle n’a pas accès facilement à tous les lieux comme sentiers ou plages et c’est la raison pour laquelle je me suis dit que lui mettre à disposition une chaise tout-terrain pourrait s’avérer intéressant. Ce type de chaise est fabriqué par une société canadienne et a un coût, à savoir pratiquement 4000 €. L’objectif serait de réunir la somme de 4000 € avant la fin de l’année."

Thibaut et Marine ont voulu aller encore plus loin. "Si le montant de la cagnotte dépasse nos espérances, le surplus sera reversé à une association de prévention au suicide nommée Suicide Ecoute, une thématique qui touche une personne à laquelle je tiens beaucoup, assure Thibaut. En nous aidant, vous deviendrez des héros. Il n’y a pas de petit don, donc quelle que soit la somme donnée, elle est la bienvenue."

A titre personnel, Thibaut a envie de se lancer dans ses propres projets et a justement demandé à prendre ses distances avec son boulot pour s’impliquer à fond dans son trip, sans mauvais jeu de mots. "En septembre, tout devrait se concrétiser. Je vais lancer ma plate-forme de co-voyage, toujours dans le but de voyager avec des inconnus. Je veux présenter un site qui propose des voyages décalés."

Thibaut projette aussi de se rendre à nouveau en Islande, une sorte de destination fétiche pour lui, qu’il aime faire découvrir à des connaissances ou…à de parfaits inconnus. "J’irai en Islande avec une amie en novembre et je vais continuer à faire découvrir ce pays à des groupes de voyageurs, notamment au moment du Nouvel An."

Retrouvez la vidéo du projet sur Facebook : https://www.facebook.com/684945441/videos/367796404935144/



Infos sur la cagnotte via https://www.leetchi.com/c/devenez-des-heros