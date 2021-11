Un policier doit répondre de coups et blessures avec la circonstance qu’il a agi envers un mineur. Les faits se passent à Leuze le 12 décembre 2019. Une patrouille est appelée à propos d’une bagarre impliquant sept personnes sur la voie publique.

"Je me suis rendu sur place avec un collègue et nous avons vu deux personnes qui maintenaient un jeune contre le mur, explique le policier. Il s’agissait de deux pompiers volontaires. Le jeune se débattait et j’ai tenté de le calmer. Il était ivre, drogué et avait reçu des coups. Je l’ai amené à notre véhicule. Je lui ai demandé de se mettre sur la banquette et là, il m’a traité et m’a lancé un coup de tête que j’ai évité. Il m’a craché au visage. Mon collègue est intervenu mais a reçu un gros coup de poing au visage. Ses lunettes ont été brisées. Un pompier m’a aidé à mettre les menottes au jeune."