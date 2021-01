La Régie communale va bientôt coûter plus d’un million par an à la commune.

Question : une Régie communale autonome, celle de Leuze par exemple, peut-elle espérer retirer des bénéfices colossaux de la gestion d’infrastructures sportives comme une piscine ou un hall des sports ? Réponse : non.

"On ne fait pas d’un hall sportif un puits de pétrole, a ainsi lancé Nicolas Dumont (Idées), président de la Régie, en réponse à l’intervention de Jérôme Brismée (PS), qui se voulait critique par rapport aux comptes 2019 de cette Régie et plus globalement par rapport à la gestion et aux chiffres avancés. Le PS a d’ailleurs voté contre les comptes.

Le déficit d’exploitation se chiffre à 99 000 € fin 2019. C’est mieux que les 361 000 € pour l’année précédente. Mais Baptiste Leroy (Ecolo) est dubitatif, même si son groupe a approuvé les comptes. "Entre ces deux années, la dotation communale a été majorée de plus de 200 000 €", souligne-t-il.