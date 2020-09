A l’initiative de la bibliothèque centrale de la Province de Hainaut, les bibliothèques reconnues du réseau hennuyer participent durant la semaine du 21 septembre à une vaste opération de communication pour lancer officiellement leur rentrée 2020.

Un cadeau (sac en toile, bloc-agenda, signet et chèque lire pour les plus chanceux) attend les fidèles et nouveaux inscrits. Plus de 6500 sacs seront ainsi distribués par les bibliothèques hennuyères.

"Concernant la bibliothèque de Leuze, nous remettrons un sac aux 75 premières familles et lecteurs qui passeront la porte de la bibliothèque, qu'il soit habitués ou nouveaux inscrits", souligne Pauline Dehouck, responsable de la bibliothèque communale.

Infos : 069/66.98.73