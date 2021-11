Les communes commencent peu à peu à décorer leurs villages à l'occasion des fêtes de fin d'année. D'ailleurs, pour des questions d'économie, cela fait déjà plusieurs années, que les anciennes guirlandes sont remplacées par des LED. Ce remplacement étant coûteux, cet investissement se fait donc progressivement sur la commune de Leuze. Afin de se parer pour les fêtes, plusieurs rues de l'entité seront décorées cette année, sur le thème des étoiles.

Ainsi, ce week-end, un bon nombre de riverains ont pu apercevoir l'installation d'un sapin étoilé mesurant 8 mètres, à la place du célèbre arbre de la Liberté. Décorée d'étoiles étincelantes, cette décoration a donc remplacé le traditionnel sapin naturel placé sur la Grand-Place. Sur les réseaux sociaux, de multiples commentaires fusent. Ce changement radical n'est pas passé inaperçu auprès de la population leuzoise.

"Un sapin naturel aurait été beaucoup plus joli que ce sapin qu'on peut facilement trouver sur le site Wish", indique une internaute. "Pour décorer la ville de Leuze avec ce sapin étoilé, autant ne rien mettre", s'exclame une autre habitante. Pour d'autres, ce sapin lumineux est loin d'être "horrible" comme beaucoup le déclarent sur la toile. "En plus d'illuminer la Grand-Place, cette décoration moderne évite de couper un sapin qui sera jeté quelques semaines plus tard".

Plus écologique et durable

Paul Olivier, échevin des Travaux et des Festivités, est légèrement excédé face au mécontentement des citoyens. "Contrairement à ce qu'une partie de la population colporte, 30 000 euros n'ont pas été débloqués pour ce sapin étoilé mais bien 29 000 euros TVA comprise pour décorer l'ensemble de la commune de Leuze. Les riverains doivent laisser le temps aux ouvriers communaux de tout installer. Bien entendu, ce nouveau sapin n'est pas encore complet, d'autres éléments viendront s'agencer autour de lui. Contrairement à un sapin naturel, celui-ci est écologique et durable. La commune pourra ainsi l'utiliser pendant plusieurs années et ne pas le jeter après 3 semaines". Même si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, l'échevin est déjà satisfait d'admirer ce sapin aux allures modernes au sein de l'entité.