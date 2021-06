Leuze: un vendeur de matelas un peu trop insistant Beloeil - Péruwelz - Leuze M.P. Une personne âgée a failli être la victime d'un vol par ruse. © Shutterstock

Samedi dernier dans les alentours de 11h30, une habitante de Leuze a signalé avoir eu la visite d'un homme se déclarant vendeur de matelas. La requérante a décliné ses offres et il n'est donc pas rentré.



Toutefois, par la suite, l'individu s'est présenté chez la maman de l'habitante qui réside quelques maisons plus loin à la rue de Gand.



La dame âgée l'a laissé rentrer, l'homme est allé voir le matelas de la dame en sa compagnie et a tenté de lui vendre un nouveau matelas. Fort heureusement, la requérante s'est aperçue que le prétendu vendeur était rentré chez sa maman et a donc été sur place. Elle lui a demandé de partir, ce que l'homme a fait sans broncher. Aucun vol n'a été constaté, il faut cependant se montrer prudent.