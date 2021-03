Il y un peu plus d’un an, le CPMS (Centre psycho-médico-social) provincial de Péruwelz et la ville de Leuze créaient un réseau d’acteurs sociaux et culturels pour lutter contre la précarité infantile et réduire les inégalités dans la commune. La crise sanitaire n’a fait que renforcer les difficultés pour certaines familles mais elle n’a en tout cas pas entamé la motivation des partenaires.



Céline Calcus, directrice du Centre psycho-médico-social provincial de Péruwelz et Rudi Bral, directeur général de Leuze, ont aussi tiré la sonnette d’alarme. "Il arrive un moment où, quand on voit que les besoins des enfants ne sont pas rencontrés, qu’ils n’ont ni collation ni repas de midi, on ressent le besoin impératif d’agir ! "



Avec le concours du CPAS de Leuze et de sa directrice générale, Anne Feron, les actions concrètes du réseau ont démarré dès la rentrée scolaire de septembre.

"On a travaillé ensemble pour offrir la gratuité des repas scolaires aux enfants précarisés. Le code rouge, très vite décrété dans les écoles, nous a empêchés d’offrir des repas chauds, le midi, à ces élèves. C’est donc une lunch box qui a fait office d’alternative", poursuivent de concert Céline Calcus et Rudi Bral.

Les familles en difficultés peuvent également bénéficier, le soir, d’un repas chaud du CPAS pour leurs enfants grâce à l’intervention du Fonds fédéral pour les mineurs précarisés. Notons aussi que, chaque jour, les 700 élèves des 9 implantations scolaires de l’entité ont un bol de soupe gratuit le midi. A Noël, un bol de cacao et une cougnolle ont pu être offerts à chaque enfant grâce à cette collaboration.

Au-delà des besoins primaires, d’autres demandes concrètes se font ressentir : achat de lunettes, activités extrascolaires, logopédie... Ici aussi, les deux services se font le relais des familles auprès du CPAS pour obtenir des aides visant au développement et à l’épanouissement des enfants. "Deux courriers ont été envoyés cette année à tous les parents en expliquant les aides possibles. Certaines familles n’osent pas, ont peur du jugement, ont besoin de temps pour parcourir ce cheminement parfois complexe", souligne Céline Calcus.



Bientôt un guide



Au printemps, un guide coréalisé par le CPMS provincial de Péruwelz et la ville de Leuze verra le jour. A destination des parents de l’entité, des enseignants et des acteurs sociaux, il comprendra des fiches thématiques (hygiène, alimentation, apprentissages, éducation...) en répertoriant les aides locales existantes.

Favoriser l'épanouissement et le bien-être physique et psychologique de l’enfant et soutenir la parentalité sont les objectifs du réseau de partenaires sociaux et culturels de Leuze. Une permanence au sein des écoles est aussi envisagée pour que parents, enseignants et enfants puissent directement relayer, auprès d’un travailleur social, les difficultés rencontrées.

Ce travail de réseau en faveur de la lutte contre la précarité infantile pourrait, à terme, intéresser et se développer dans d’autres communes dans le cadre des actions supracommunales de la Province de Hainaut.