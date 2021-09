Ce dimanche, LeuzArena, la piscine et le hall de tennis seront accessibles gratuitement.

La Régie communale autonome de Leuze a été reconnue comme centre sportif local intégré. Ludovic Mauroy, qui gérait déjà le complexe LeuzArena en tant que responsable du service des sports, est devenu directeur de la Régie communale autonome, structure qui pour rappel chapeaute plusieurs infrastructures sportives sur Leuze. Ces infrastructures seront justement ouvertes au public ce dimanche 5 septembre à l’occasion de la fête du sport, de 10 heures à 20 heures.

"Cette journée permettra de faire la promotion des clubs et des activités sportives proposées au sein des infrastructures, indique Ludovic Mauroy. Pour garder une certaine cohérence, il était logique de mettre en évidence non seulement LeuzArena mais également le hall de tennis et la piscine. Les activités des clubs qui résident dans ces infrastructures seront mises en avant mais nos propres activités aussi. Les initiations se réaliseront sur inscription via un formulaire. Elles sont gratuites et plus de trente disciplines seront au menu."