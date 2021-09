Le conseil communal de Leuze a abordé l’achat de décorations lumineuses au moment des fêtes de fin d’année. La commune va investir. Un état des lieux des décorations à disposition a été effectué, comme l’a souligné Paul Olivier (Idées), échevin des travaux et des festivités.

"On souhaite que notre commune soit plus attractive et plus festive à ce moment de l’année. On a fait un inventaire des garnitures et suspensions de Noël. L’ensemble est vieillissant et ça n’est pas très économique au niveau énergétique. On va en remplacer une bonne partie et on va rajouter des illuminations au centre-ville dans un premier temps cette année. Un budget a été mis et sera répété chaque année afin de faire la même chose dans chaque village et amener un peu de gaieté. Nous avons prévu un budget de 29 000 € TVAC."

En la matière, Baptiste Leroy (Ecolo) plaide pour une consultation citoyenne afin que les habitants puissent choisir le type d’illuminations. "C’est un sujet qui active les commentaires des Leuzois chaque année. C’est une bonne idée de se poser la question de savoir comment notre ville peut être agréable au moment des fêtes. Il y a tellement de passion derrière cette thématique qu’on peut imaginer une consultation citoyenne, permettre aux citoyens de choisir les illuminations les plus adéquates."

Paul Olivier a répliqué que pas mal de comités se mettent en place dans les villages pour créer un espace de convivialité en décorant les arbres installés par la commune chaque année. "Ce serait intéressant de savoir où ils veulent voir leur arbre, à quel endroit du village. Quand on proposera un budget pour les villages, ces questions quant au choix des décorations seront posées."

Abstention



Le chef de file Ecolo en a profité pour mettre le doigt sur le problème du cahier des charges dans ce dossier. "Dans la partie technique, dans la description des illuminations, les photos présentes sont en réalité issues d’une offre qui a été adressée à la commune avec l’en-tête d’un fournisseur. Je pense qu’en matière de libre concurrence, on est limite. Voilà pourquoi nous nous abstenons."