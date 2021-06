La commune de Leuze a mis la pratique du vélo en avant ces derniers mois en proposant des actions et des projets. Cette fois, à travers la formation de 3 heures baptisée Ma Ville à Vélo, le service mobilité de la Ville et ProVelo s’adressent plus spécifiquement aux adultes qui souhaitent utiliser plus souvent leur vélo mais craignent de se mettre en selle dans le trafic de la ville.

Vous avez envie d’enfourcher votre vélo, mais vous n'avez pas trop confiance, vous craignez de rouler dans le trafic ? Par le biais de cette formation, il s’agit de (ré)apprendre comment se positionner sur la voirie, comment aborder un rond-point, comment prendre sa place, comment veiller à sa sécurité…

Cette formation vise à développer la prise de confiance des cyclistes en milieu urbain, à initier les adultes au Code de la route et à isoler les bons comportements à adopter sur la voirie. Bref, faire vivre une expérience positive à vélo, convaincante et rassurante et donner confiance et l'envie d'aller plus loin.

Balade de 12 km

Les participants auront l'occasion de revoir certaines règles et infrastructures destinées à faciliter le déplacement à vélo : c'est la partie théorique. Puis, ils se mettront en selle pour une balade de 12 km pendant laquelle ils apprendront les bons réflexes à avoir en tant que cyclistes afin de mieux appréhender la circulation et de se sentir en sécurité.

Deux dates sont prévues à Leuze : les 16 juin et 22 septembre, de 17h à 20h. Rendez-vous sur l'esplanade de LeuzArena (entrée par la rue du Pont de la Cure).

La formation est gratuite et offerte par ProVelo grâce à une enveloppe de la Région wallonne.

Les groupes seront constitués de 5 à 10 participants pour chaque séance.

Infos et inscriptions obligatoires auprès du service Mobilité de la Ville : e.jamart@leuze-en-hainaut.be