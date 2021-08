C’est en 2016 qu’Orphéa Gorski a repris le flambeau de Miss Leuze. L’élection englobe aussi Mister Leuze ainsi qu’ambassadrice et ambassadeur. Cette année, l’élection n’a pu se tenir en raison de la situation sanitaire. La succession d’Ekatsiaryna Khomchanka, élue début 2020, est donc toujours ouverte.

"L’élection aura lieu en février prochain, indique Orphéa Gorski. Nous sommes dans une période de recrutement des finalistes. Dès lors, on propose et on explique parce que les gens ont encore souvent une image préconçue d’une élection comme la nôtre, un phénomène sans doute dû à l’exposition médiatique d’autres élections et à la perception que ces événements véhiculent. Chez nous, le poids et la taille importent peu. Nous voulons simplement des filles et des garçons dynamiques, qui ont envie de s’investir, de faire quelque chose pour leur ville."

Car si l’aspect strass et paillettes, notamment avec les défilés lors du spectacle, est quand même présent, il ne constitue pas du tout le moteur principal de l’élection de Miss Leuze. Ce qui prime, c’est l’entraide, la solidarité. Orphéa Gorski cite ainsi quelques actions qui ont été menées par les élus.

3000 masques

"Ils ont fourni une aide à distance au début de la crise sanitaire, quand on pouvait encore confectionner des masques en tissu. Certains élus n’avait jamais fait de couture mais tout le monde s’y est mis car il y avait pénurie. Ils ont déposé les masques chez les gens. Au total, nous avons fabriqué 3000 masques. Nos représentants donnent beaucoup de leur temps, notamment en fin d’année. Nous organisons une marche parrainée et une soirée dans le but de récolter des fonds. Ils sont par exemple présents les 24 et 25 décembre pour soutenir nos actions et confectionner des repas qui seront distribués aux familles précarisées. Ils réalisent aussi une collecte de jouets pour que les parents puissent les distribuer aux enfants le 24 au soir. Durant la crise sanitaire, les élus ont aussi apporté leur soutien aux commerçants leuzois en venant leur commander des plats à emporter."

Le sois belle et tais-toi n’a donc pas vraiment sa place, Orphéa Gorski l’assure. Le volet humain passe avant tout, comme quand les Miss vont réaliser un petit show composé de danses au moment de Noël dans les homes. "Il y a encore beaucoup de personnes âgées dans les homes qui ne reçoivent pas ou plus de visites, qui sont un peu seules. Il suffit de voir leurs sourires, ces moments de partage et d’écoute, pour constater qu’elles apprécient notre venue. Je le répète, nous avons besoin de personnes motivées. De toute façon, une fille peut être très jolie, si elle n’a pas de cœur, elle ne fera pas une bonne Miss."

L’élection est divisée en deux parties. "A côté des défilés, il y a le huis clos. A ce moment, on juge les candidats et candidates sur leur connaissance de la ville, son histoire, son patrimoine, ses festivités. On essaie aussi de percer la personnalité, de voir la manière de parler, de s’exprimer, de s’adapter à son interlocuteur. Bref, on analyse ses qualités relationnelles. Bien entendu, il y a aussi les défilés. La beauté n’est pas tout. Il faut tenir compte de l’élégance, du charisme, je dirais même de l’éducation. De manière générale, je pense qu’il s’agit d’une belle expérience, dont on retire quelque chose, aussi bien pour les finalistes que pour les élus. J’en profite au passage pour remercier tous nos partenaires."