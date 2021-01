Au moment de discuter de l’ordre du jour de l’AG extraordinaire d’Ideta convoquée le 11 février, le bourgmestre, Lucien Rawart (MR), a évoqué la validation de la création de Neovia, une structure dans laquelle Ideta, au même titre que d’autres intercommunales prendra des parts.

"En créant Neovia, le but est de financer, construire, exploiter et entretenir des projets transversaux de production locale d’énergie renouvelable et durable, d’abord via un appel à projets de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics mais aussi via l’installation de bornes de rechargement CNG (gaz naturel) pour les véhicules communaux", a expliqué le bourgmestre.

Il se fait qu'Ideta a développé avec ENGIE Electrabel et G&V Energy Group un projet de construction et d’exploitation de stations-service au CNG en Belgique et au Luxembourg sous le label enora.

Christian Brotcorne (Idées), membre du bureau exécutif d’Ideta, en a d’ailleurs profité pour apporter une information. "Une société qui s’appelle enora Leuze a été créée le 16 décembre et ce dans la perspective de l’utilisation de l’énergie renouvelable, avec la mise en place d’un partenariat public-privé qui nous concerne puisque la société Fockedey va monter pour partie dans le capital de cette nouvelle société avec comme objectif pour enora de placer sur le parc d’activités économiques de Leuze une station d’alimentation au CNG. Cette station serait opérationnelle mi-avril début mai. Fockedey envisage à terme qu’une bonne partie de sa flotte circule au CNG. Cette station sera aussi accessible aux particuliers. Certains particuliers pensent à acquérir un nouveau véhicule, elles peuvent réfléchir à l’acquisition d’un véhicule au CNG qui a plus d’intérêt qu’un véhicule électrique en termes d’écologie et de développement durable. J’attire l’attention aussi de nos services et responsables communaux au moment où il s’avère nécessaire de changer les véhicules de note flotte. Par ailleurs, Fockedey envisage aussi à plus long terme de passer à l’hydrogène vert."

L’échevin de la mobilité, Nicolas Dumont (Idées), a souligné que les services communaux avaient déjà été sensibilisés à ce sujet.

"Dans la centrale d’achat du SPW, ils ont des véhicules équipés au CNG", a précisé Christian Brotcorne.

L’échevin des travaux, Paul Olivier (Idées), a ajouté qu’un véhicule au CNG avait déjà été acquis par les services techniques de la commune l’an dernier. "Nous avons anticipé l’arrivée de la station CNG."

Biométhanisation : du plomb dans l’aile ?

Une station qui était prévue dans le plan stratégique d’Ideta, a relevé le bourgmestre."Nous devions l’obtenir en même temps que celle qui était prévue dans l’unité de biométhanisation, un projet qui aurait du plomb dans l’aile", a ajouté Lucien Rawart.

Mais Christian Brotcorne souligne que "la station CNG qui sera créée dans le parc d’activités économiques est en réalité celle qui était prévue et qui a déjà son permis de bâtir dans le cadre de l’unité de biométhanisation, dossier dont on ne connaît pas l’avenir car Ideta et ses partenaires sont toujours dans l’attente de la décision du gouvernement wallon par rapport à l’utilisation ou pas de certificats verts et pour savoir si le schéma économique du projet tient la route. La station CNG programmée sera donc bien transférée à la société enora Leuze."

Le bourgmestre a précisé que "Fockedey investira dans 60 camions au CNG, qui coûte un tiers des autres sources d’énergie."

Christian Ducattillon (PS) s’est dit content de l’évolution de ce dossier CNG.