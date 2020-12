Le coût de la Régie communale autonome (RCA), structure gérant entre autres la piscine et la LeuzArena, s’avère lourd pour la commune et Baptiste Leroy (Ecolo) n’a pas manqué de relever le point lors du conseil communal.

"La subvention accordée par la commune à la Régie est de plus en plus importante. On atteint 825 000 €. Au CA de la Régie, nous n’arrêtons pas de le dire. Ce coût augmente de façon inquiétante."

Lucien Rawart (MR), le bourgmestre, a évoqué des dysfonctionnements antérieurs. "On va remettre de l’ordre. On y arrivera pour juin où tout devrait être terminé à l’espace Dujardin qui se remplit avec ses locataires. La bibliothèque et la justice de paix vont s’installer dans leurs nouveaux locaux sur ce site et pour la première fois, la Régie parviendra à rembourser la ville de Leuze."

Nicolas Dumont (Idées), président de la Régie, a assuré qu’il avait récupéré "une structure avec des cadavres dans chaque tiroir. L’objectif est de remettre sur pied cette Régie tant au niveau administratif que financier avant la fin du mandat. Grâce au CA de la Régie, à son vice-président et à des experts, nous planchons là-dessus. On fait le maximum. Nous avons effectué un grand nettoyage et oui, il y a des dépenses à honorer. En même temps, je ne suis pas magicien. Toutes les piscines ou presque sont par exemple déficitaires. Quant au bâtiment Dujardin, il va bientôt être occupé pleinement. Nous allons présenter un plan d’entreprise et des comptes à l’équilibre et rembourser ainsi nos dettes à la commune. On va aussi essayer de recapitaliser. Les anciens dirigeants, durant plusieurs générations, ont longtemps fermé les yeux sur les problèmes de dette."

Nicolas Dumont a aussi signalé que s’il était à nouveau élu en ordre utile en 2024, il ne continuera pas à la Régie.

Pour Jérôme Brismée (PS), "les chiffres annoncés sont même en deçà de ce que ça va coûter réellement et nous voudrions avoir une idée plus précise du coût. Maintenant, oui, Nicolas Dumont a hérité d’un dossier difficile et des choses correctes ont été faites, notamment au niveau du site du Dujardin."

Pour Baptiste Leroy, la gestion avait besoin d’un coup de peinture. "La RCA gère la plupart des infrastructures sportives et d’autres bâtiments. Or, la hausse de la dotation est liée à de gros travaux comme ceux de la LeuzArena et bientôt ceux de la piscine et l’argent de la RCA, c’est celui de la commune et donc des citoyens. L’outil RCA permet de financer des travaux des bâtiments pour pouvoir récupérer la TVA et je le comprends, mais nous n’avons pas assez de visibilité sur les charges d’emprunt qui s’accumulent et qui vont peser sur les finances communales pendant plusieurs années. Ce qui risque à terme de diminuer la capacité d’action de la commune."

En conclusion, Nicolas Dumont a reparlé du passé. "Avant, les différentes structures de la Ville constituaient de petits royaumes. Aujourd’hui, nous travaillons ensemble en essayant de créer des synergies."