La piscine actuelle sera démolie pour laisser la place à une structure qui englobera deux bassins.

C’est la concrétisation d’un long processus. Aussi bien Lucien Rawart (MR), le bourgmestre, que Nicolas Dumont (Idées), président de la Régie communale autonome et Paul Olivier (Idées), échevin des sports, l’ont rappelé.

Après avoir porté un projet commun avec Péruwelz qui n’a finalement pas abouti vu le refus péruwelzien, après avoir alors envisagé une rénovation de la piscine actuelle qui date de 1974, les mandataires leuzois ont donc décidé d’en faire construire une toute nouvelle sur le même site de l’Avenue des Sports.

La future structure sera composée de deux bassins : un dédié plus particulièrement à l’apprentissage et un autre plus grand.

"Le grand bassin fera 25 mètres sur 10 avec quatre couloirs, alors que l’actuel fait 25x8 mètres, a ainsi expliqué Nicolas Opsomer, architecte au bureau Oraes, qui a conçu un projet mené avec la firme Tradeco mais aussi Ipalle pour sa précieuse expertise. Le petit bassin, lui, fera 12,5 x 8 mètres. Les deux espaces ne seront pas orientés de la même manière qu’aujourd’hui. Le bâtiment actuel s’étend sur 1000 m². Le nouveau arrivera à environ 1600 m². L’entrée sera bien marquée en arrivant Avenue des Sports, donc pas à l’arrière comme maintenant. La cafétéria, qui pourra accueillir une terrasse, sera orientée plein sud."