La ville de Leuze rappelle que l’administration communale continue à accueillir le public uniquement sur rendez-vous afin d’éviter les rassemblements trop importants de personnes.

Il est possible de joindre les services par téléphone ou par mail. Vous trouverez l'annuaire des services sur https://www.leuze-en-hainaut.be/annuaire-services-communaux

Concernant le service Population - Etat civil, vous avez plusieurs possibilités : soit vous formulez une demande par mail (population@leuze-en-hainaut.be) en annexant une copie recto-verso de votre carte d’identité, soit vous consultez l’e-guichet : https://leuze-en-hainaut.e-guichet.be/.../home.html... et vous pouvez aussi vous connecter sur l’e-guichet via l’application itsme ou alors une prise de rendez-vous est toujours possible au 069/66.98.52 ou au 069/66.98.71.

Lorsque vous venez, il vous est demandé de porter un masque afin de vous protéger et de protéger les autres, d’utiliser le gel hydroalcoolique, de respecter le sens de circulation mis en place à l’administration et d'envoyer quelqu'un d'autre si vous présentez des symptômes, si vous êtes en quarantaine ou dans l'attente des résultats de votre test.