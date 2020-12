Kabakci Dilara , avec le soutien de son frère qui gère deux garages sur Leuze et Ville-Pommeroeul, est à la base d'une action de solidarité qui va toucher une vaste partie du Hainaut. L'idée est de pouvoir réchauffer les cœurs des plus démunis lors de cette période difficile qui est également compliqué pour ces personnes qui nont pas pu bénéficier de festivités en fin d'année. Celle-ci se poursuivra jusqu'au 11 janvier 2021.

Où dormiras-tu ce soir ? La question mérite d’être posée alors que, malheureusement, de plus en plus de ménages peinent à s’en sortir et à boucler les fins de mois, au risque de se retrouver sans toit. Pour venir en aide à ces publics plus fragilisés, le garage Kabakci a décidé de lancer une vaste campagne de dons. Ceux-ci peuvent être déposés dans l’un des cinq points de vente (Leuze, Ville-Pommeroeul, La Louvière et Dampremy) jusqu’au 11 janvier prochain.

"Je suis assistance sociale et enseignante et lorsque j’ai rejoint le garage, il y a deux ans, c’était pour promouvoir l’image de la société", explique Dilara Kabakci. "J’ai toujours eu à cœur d’assurer le bien-être des personnes, tant au sein de la société qu’en dehors. L’an dernier, dans le cadre de l’événement Mobiland, ce côté social a repris le dessus. Tous les dons récoltés dans le cadre de notre tombola ont été reversés sur le compte de l’hôpital des enfants, à Bruxelles."

Cette année, ce sont les personnes plus défavorisées qui bénéficieront d’un coup de pouce. "L’année 2020 n’a pas été simple, toutes les activités et animations qui leur sont généralement destinées ont été annulées. Nous nous sommes donc demandé ce que nous pouvions faire. J’ai pris contact avec plusieurs partenaires qui ont accepté qu’une action de récolte de dons soit organisée en leur faveur."

Tous iront donc vers le relais social urbain de La Louvière, l’accueil de jour et de nuit du CPAS de Mons, la maison d’accueil Le Kangourou à Baudour et la maison maternelle Fernand Philippe à Wanfercée-Baulet. "Je me suis rendu sur place afin de constater les besoins. Les dons peuvent être de nature alimentaire ou vestimentaire mais il peut aussi s’agir de linges de lit, de vaisselle, de jouets, de livres, d’articles de puériculture,…"

"Les retours sont déjà très positifs. Une dame de la maison médicale de Cuesmes est par exemple venue déposer un grand carton d’affaires de ses enfants. Le fait de voir que tout est bien organisé permet de rassurer les donateurs. Nous ne faisons pas du tout ça pour attirer l’attention sur nous ou pour avoir de la publicité. C’est vraiment, en cette période compliquée, une façon d’apporter un peu de bonheur et de réchauffer les cœurs."

La distribution des dons aura lieu le 12 janvier prochain. Un bon repas sera également proposé aux bénéficiaires, dans le respect de mesures sanitaires bien sûr. "Il faut se dire que personne à l’abri d’un couac. Aujourd’hui, vous avez un toit au-dessus de la tête mais qui sait ce qu’il peut arriver demain ? Il ne faut pas l'oublier."