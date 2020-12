La commune de Leuze avait programmé un budget dit participatif de 6 000 € afin de promouvoir des projets citoyens. Ce dispositif a pour but de permettre aux groupements d'au moins dix habitants domiciliés sur le territoire de l’entité et aux associations de rentrer des projets visant à embellir ou à dynamiser un quartier ou un village. Des initiatives qui doivent au final profiter à la communauté.

Un appel à projets a été lancé et six ont été rentrés. Ils sont soumis au vote jusqu’au 7 décembre.

Les projets présentés sont les suivants : rénovation de la toiture et du local du Patro de Pipaix, création d'espaces de repos pour les promeneurs à Gallaix, création d'un magasin de produits locaux à Leuze, création d'une aire de rencontre et de jeux à Blicquy, installation de mâts et de drapeaux dans tous les villages et enfin décoration des vitrines de la Grand-rue à Leuze.

L’échevine de la participation citoyenne, Mélanie Lepape, assure que la commune ne va pas en rester là. "Nous sommes très contents d'avoir pu lancer ce premier budget participatif malgré le contexte que nous connaissons. Nous avons déjà programmé une somme de 10 000 € pour ce dispositif dans le budget 2021 pour donner encore plus d'espace à ces projets, assure-t-elle. Ici, les six projets reçus ont été retenus. Et on peut déjà constater une belle participation via les votes en ligne. Il s’agit de projets très variés et fédérateurs et qui, même s'ils ne gagnent pas, auront au moins eu le mérite de faire parler d'eux. Les citoyens ont plus que jamais besoin de cohésion, de se projeter aussi dans un avenir plus vivant, plus humain, plus solidaire."

Afin de ne pas faire office de juge et partie, Mélanie Lepape se tient à l’écart des votes. "Je ne voterai pas sur Facebook et je n'ai d'ailleurs pas de voix dans le jury, précise-t-elle ainsi. C'est bien normal ! Je suis beaucoup trop au fait de ces divers projets, soit parce que j'en fais partie, étant personnellement très impliquée dans la vie associative locale, soit parce que j'ai été contactée par les porteurs de projet."

Vous pouvez découvrir les projets dans le détail et soutenir celui que vous désirez via https://www.leuze-en-hainaut.be/budget-participatif

Les votes sont ouverts jusqu’au 7 décembre. Infos aussi auprès de Stéphanie Laurent, coordinatrice du plan de cohésion sociale, au 0488/570917 ou sur s.laurent@leuze-en-hainaut.be