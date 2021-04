Ysaline Remy a pris congé du conseil communal. La conseillère communale MR a démissionné de son poste. Elle va bientôt déménager vers l’entité d’Ath et a anticipé sa démission de quelques mois en raison surtout des circonstances familiales. Pour rappel, elle a perdu son jeune frère le 15 février dernier.

"Elle a des motivations profondes que nous comprenons même si nous la regretterons, a indiqué Lucien Rawart (MR), le bourgmestre. Ysaline était la troisième représentante de sa famille depuis la fusion des communes à siéger au conseil. Je la remercie et lui souhaite bonne route."

Baptiste Leroy (Ecolo) a salué "notre voisine de gauche au conseil communal et qui pourtant n’est pas de gauche", ce qui a fait sourire l’assemblée virtuelle.

Ysaline Remy a aussi pris la parole pour remercier les membres du conseil pour les 2 ans et demi passés avec eux. "Je ne reviendrai pas sur les raisons de ma démission. Merci aussi à mes colistiers et à mon équipe de campagne. Une page se tourne, mais mon cœur sera toujours leuzois et mon âme restera à Dameries. Je vous souhaite le meilleur."

Le remplacement d’Ysaline Remy sera effectué lors du prochain conseil communal.