Jusqu’au 13 octobre, Infrabel va procéder à l’entretien de 6 passages à niveau et aussi au renouvellement des rails entre Leuze et Barry. L’objectif est de garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des riverains.

Les passages à niveau sont ainsi fermés à tous les usagers :

-jusqu’au 6 octobre, avenue de la Libération à Leuze (passage autorisé pour les piétons en semaine)

-du 24 septembre (22h) au 28 septembre (6h), rue du maréchal (Pipaix), rue de la Gare (Pipaix), rue Orquennois (Pipaix) et rue de Caumont (Barry)

-jusqu’au 13 octobre (6h), chemin du vieux Pont (Leuze)

Des itinéraires de déviation sont mis en place.