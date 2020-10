Les piscines de Leuze et de Bernissart sont fermées suite aux nouvelles mesures dans le secteur du sport en fédération Wallonie-Bruxelles.

"La piscine de Leuze est fermée jusqu'à nouvel ordre, indique Nicolas Dumont, président de la Régie communale de Leuze. Une énorme pensée et un profond merci au personnel qui s'est démené pour maintenir la piscine ouverte et qui a respecté et fait respecter admirablement les normes d'hygiène et de sécurité. Concernant la LeuzArena, les activités pour les moins de 12 ans sont maintenues jusqu'à nouvel ordre."

Au niveau du centre omnisports du Préau à Bernissart, on signale que la piscine est également fermée depuis ce samedi 24 octobre.