Entre la RN 50 et la rue de Grandglise, le secteur du bois de l’Ermitage est visé.

Le lundi 17 février à 18 h 30 aura lieu depuis la salle des fêtes de Basècles, sur la Place, une réunion d’information au sujet d’un vaste projet immobilier se situant entre la rue de Grandglise et la RN 50, dans le secteur du bois de l’Ermitage.

La sprl Lotisud Invest, dont le siège social est situé à… Habay, projette d’introduire une demande de permis d’urbanisation qui concerne un terrain de plus de 2 hectares et qui porte sur un développement immobilier de 71 logements, à savoir 23 maisons et 48 appartements, plus un espace dédié à une fonction mixte comme bureau/commerce et un bâtiment dédié au service public. La demande comporte aussi un dossier d’ouverture de voirie.

Toutes les personnes intéressées peuvent assister librement à la réunion.