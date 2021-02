Le bourgmestre de Leuze, Lucien Rawart, a pris connaissance de la décision de la SNCB de fermer dans les mois à venir le guichet de la gare leuzoise. Parmi les arguments avancés, la SNCB dit avoir constaté que le temps inoccupé au niveau de la gare de Leuze s’élève à 64%.

Lucien Rawart ne se fait pas trop d’illusions.

"Au vu du courrier qui nous a été transmis en ce début de semaine, la décision semble irréversible et est certainement le suivi d'une décision du CA de la SNCB qui s'aligne ainsi sur ce qui est fait dans les pays voisins. La digitalisation permet de fermer 44 guichets dans le pays. La conséquence de la digitalisation est aussi à terme la suppression d'emplois, ce qui permet à la SNCB de diminuer la charge du personnel."

Très sceptique

Lucien Rawart regrette aussi que les autorités politiques n’ont semble-t-il pas pu empêcher cette décision de fermeture des guichets dans 44 communes.

"Cette décision de fermeture des guichets est honteuse et met à mal la notion de service public. Elle ne tient pas compte des personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui ne manipulent pas correctement l'informatique. Les guichets ne sont pas nécessaires pour nos ministres et nos députés qui ont l'avantage de bénéficier d'un libre parcours sur l'entièreté du réseau SNCB, ce qui les dispense de faire la file aux guichets. J'espère qu'ils sont conscients des inconvénients de cette décision de fermeture des guichets pour de nombreux citoyens et qu'ils demanderont à revoir cette décision, mais je suis très sceptique."