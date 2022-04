Courant de la semaine dernière, l'association Au bonheur animal est intervenue au sein d'une habitation à Blaton. Les locataires, devant être expulsés, un policier et un huissier de justice se sont présentés au domicile pour procéder à la saisie judiciaire des biens et des animaux. Un Golden Retriever, un Griffon, un Husky, un croisé American Staff mais aussi un hamster, deux tortues et des perruches étaient concernés. Appelée par les services de police, l'ASBL Au bonheur animal a fait appel à leurs collègues d'Help Animals pour prendre en charge les canidés.

"Sur place, la maison était vide et nous y découvrons une scène de chaos. Ce qui fut autrefois un jardin n’est plus aujourd’hui qu’un dépotoir fangeux. Les pièces, imprégnées de la puanteur persistante de l’urine et des déjections canines, sont encombrées de vêtements crasseux, fauteuils défoncés, cartons et immondices".

Dans leur fuite, les propriétaires ont emmené le Golden Retriever, le Griffon, les perruches, le hamster et une tortue. Trois animaux restaient livrés à eux-mêmes et devaient rapidement être sauvés de cet enfer dont une des tortues qui a été prise en charge par l'association de Bernissart. A ce jour, son état reste par ailleurs critique.

"Kaya, femelle husky qui, bien que bourrée de nœuds, nous offre une remarquable leçon de dignité et d’humanité, tant sa gentillesse et sa joie de vivre sont une véritable bouffée d’oxygène au milieu de cette atmosphère irrespirable, étouffante de morosité", précise Au bonheur animal. "Maguy, croisée American Staff, âgée de 10 ans, ombre pitoyable qui s’excuse d’exister : cachectique, épuisée, la peau sur les os, le pelage infesté de gale et de puces, la malheureuse peine à se déplacer tant les ongles de ses pattes se sont transformés, au fil des mois et des années, en longs crochets recourbés".

Ces animaux sont désormais entre les mains expertes des équipes de vétérinaires et de soigneurs professionnels qui tenteront de leur offrir une vie plus digne.