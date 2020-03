Les commerces de proximité doivent aussi faire face à une grosse demande.

Si les supermarchés sont pris d’assaut depuis quelques jours, les commerces de proximité sont aussi fort sollicités. C’est le cas pour Marie-Andrée Wallez, qui tient une épicerie au cœur de Basècles. Une véritable affaire familiale.

"Le magasin a été ouvert en septembre 1946 ! Mes parents étaient à la barre et moi, j’ai commencé à y travailler en 1973 avant de le reprendre à mon compte à partir de 1985."

Marie-Andrée essaie dans la mesure du possible de satisfaire la demande. "C’est simple. De vendredi à mercredi matin, ça n’a pas arrêté. Les gens achètent un peu de tout et en quantité. Mais à un moment, je dois limiter. Le but est de contenter tout le monde."

Les produits "secs" comme riz, pâtes et différentes farines sont très prisés. "Et également des produits locaux comme le beurre de ferme et les œufs, poursuit Marie-Andrée. Les légumes frais, le fromage et la charcuterie partent très bien aussi. Par contre, les conserves et fruits en boîte recueillent moins de succès."

Pas de razzia sur le papier toilette

Le fameux papier toilette ? Eh bien non. "C’est vrai que tout le monde parle du papier WC en ce moment mais il n’y a pas eu de razzia à ce niveau chez moi. J’ai l’impression que les gens ont fait leurs provisions dans les grandes surfaces."

Les fournisseurs de Marie-Andrée tentent eux aussi de suivre, mais ils ne peuvent pas faire de miracles. "Je travaille avec plusieurs producteurs locaux et l’un d’entre eux m’a appelée pour me dire de venir chercher mes pommes de terre un peu plus tard que d’habitude dans la journée. Même chose auprès d’une autre ferme, pour les yaourts cette fois. Les agriculteurs n’ont même plus le temps de fabriquer leurs produits tellement la demande est forte."

Comme d’autres, Marie-Andrée a mis quelques règles en place concernant l’entrée dans son magasin. "C’est une personne à la fois dans le magasin. Je dois dire que les gens sont respectueux. Ils attendent dehors."

Chez Marie-Andrée, la porte est quasi toujours ouverte. "Hiver comme été, j’aime travailler avec la porte ouverte, alors."

Geoffrey Devaux