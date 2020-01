La FJA (fédération des jeunes agriculteurs) organisait un peu partout ce week-end des actions de sensibilisation afin de mettre le doigt sur un fossé qui se creuse de plus en plus entre la fourche et la fourchette. Entendez par là que la FJA estime que les marges bénéficiaires sont mal réparties entre les maillons, avec pour conséquence que les agriculteurs sont trop souvent contraints de vendre leur production à perte.

La FJA indique également que de trop nombreux intermédiaires sont présents entre la fourche et la fourchette. Et les jeunes agriculteurs ne veulent plus être les dindons de la farce. Ils l’ont fait remarquer via une campagne d’affichage à travers la Wallonie.

La FJA de Leuze était présente aux abords du Lidl afin de sensibiliser les consommateurs. "Je me suis rendu dans cette grande surface. Le prix du litre de lait le moins cher est à 0,7 €. Or à la ferme, le prix reçu par l’agriculteur est en ce moment de 0,33 €. Ce qui veut dire qu’on passe du simple au double entre la ferme et le magasin", constate Benjamin Boucau, membre de la FJA de Leuze qui travaille dans le secteur bovin et qui vient de Willaupuis.

Damien Decock, vice-président de la FJA de Leuze, est agriculteur à Popuelles. Ce jeune homme de 21 ans possède une exploitation mixte. Il élève du Blanc Bleu Belge sur 50 hectares. "Avec 250 bêtes au total, dont 50 que je trais. Une fois que mon lait est vendu, ce n’est que le mois suivant que je vais savoir combien je recevrai. Pour l’instant, c’est 0,33 € le litre. Et les frais de production, eux, augmentent."

Un autre représentant de la FJA de Leuze nous dresse un constat pour le moins surprenant. "Quand mon grand-père entend le prix auquel nous vendons nos bêtes, il sourit. À l’époque où il était agriculteur, il les vendait déjà au même prix !"

Damien Decock cite un chiffre alarmant. "Nos vaches Blanc Bleu Belge étaient payées en 1990 21 % de plus qu’en 2017 ! Je dois dire aussi que le Belge n’est pas protectionniste. Dans beaucoup de restaurants, on ne sert pas de viande belge, qui est pourtant excellente. Et le consommateur ne dit rien. Pour survivre, il faut augmenter la taille de nos exploitations. Pour s’en sortir aujourd’hui, il faut entre 75 et 80 hectares. Il y a 25 ans, avec 50 hectares, on s’en sortait. Et comme les exploitations s’agrandissent, la reprise pour les jeunes est très difficile."