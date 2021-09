Toutes les aventures ont une fin. Après 20 années de belles histoires, de chorégraphies et de récompenses, l’élection de Miss Beloeil s’arrête. Le comité a pris cette décision après avoir mûrement réfléchi.

"C’est une décision collégiale, assure d’emblée Nathalie Dupont, présentatrice de l’élection et secrétaire du comité. Plusieurs éléments ont joué dans notre prise de décision et le Covid n’a évidemment rien arrangé, au contraire. Il faut savoir que chaque année, nous offrons des cadeaux grâce à nos sponsors. Or, plusieurs d’entre eux ont souffert de la crise sanitaire. Certains sponsors ont dû interrompre leur activité pendant six mois. D’autres n’ont même pas pu rouvrir leurs portes. Nous venons seulement de remettre les cadeaux de l’élection qui s’était tenue fin 2019 et qui consacrait les élus de 2020 et le comité a dû intervenir financièrement. Ça devenait de plus en plus délicat. Tous les coûts liés à l’organisation augmentent. Nous avons donc estimé que c’était la période la plus propice pour stopper."

Pas de querelles



Elue fin 2019 donc, Manolia Giannikos restera la dernière Miss Beloeil puisque l’élection n’avait pas pu se tenir l’an dernier. Maintenant, il ne faut jamais dire jamais. "Encore une fois, au niveau du comité actuel, nous avons pris la décision de façon collective. Voilà 20 ans que l’élection a été lancée par Jean-Claude Vertenoeil. C’est un beau bail. Nous avons toujours fait le maximum pour proposer de beaux spectacles, de belles élections. Nous avons toujours tout mis en œuvre pour que ce soit réussi et nous n’avions pas envie de faire ça moins bien, poursuit Nathalie Dupont. Il vaut mieux s’arrêter en étant au top plutôt que d’attendre la dernière minute alors que ça va déjà mal. Nous n’avons pas l’intention de reprendre dans quelques années, même s’il ne faut jamais dire jamais. Nous stoppons sur une bonne note, avec un pincement au cœur, certes, mais sans regrets. Nous nous entendons toujours très bien, il n’y a pas de soucis de ce côté. Simplement, nous avons des vies bien remplies. Une page se tourne pour tout le monde."