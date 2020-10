Il y a un peu plus d’un an, lors d’un conseil communal, Colette Bourdon avait mis le sujet sur la table, montant au créneau pour réclamer un lieu d’accueil sur Péruwelz pour les migrants, un local qui puisse au moins leur permettre de se reposer et de prendre un bon repas chaud.

"Le bourgmestre avait alors fait le choix, je peux le comprendre car la problématique concerne tout le monde, de mettre le point à la conférence des bourgmestres. Je lui fais confiance pour trouver une solution et donc un endroit pour accueillir ces personnes, que ce soit à Péruwelz ou ailleurs."

Ces derniers mois, une invitée inattendue a fait son apparition, histoire de rendre encore un peu plus compliquée la mission des bénévoles comme Colette : la crise sanitaire.

"Pendant le confinement, il a fallu les mettre à l’abri dans des lieux appropriés. À Péruwelz, grâce à l’accord du doyenné, on a pu les installer dans la salle du Biézet. Nous nous sommes relayés pour faire les courses, confectionner des repas et laver leur linge. Il s’agissait d’une solution transitoire. Ce que nous espérons maintenant, c’est que les autorités politiques proposent un espace d’accueil dans la région."

Rêve accompli

Le cœur de Colette est passé par toutes les émotions, entre les tragédies comme la mort d’Ermiyas, fauché à Vaulx fin 2019 alors qu’il traversait l’autoroute, ou encore celle de bébé Kalab, qui repose dans le cimetière de Wiers, mais aussi les belles histoires, comme celles de Salomon et de Fasika, qui ont accompli leur rêve de passer en Angleterre.

Colette est restée en contact avec de nombreux migrants. Elle reçoit très souvent de leurs nouvelles. Avec une amie, elle ira un jour voir ses anciens protégés en Angleterre. "Enfin, si les Anglais veulent bien me laisser passer, avec tous les gens que je leur envoie", sourit-elle.

Avec sa chanson "Miss Maggie", Renaud était devenu persona non grata en Angleterre. Mais pour Miss Colette, la traversée de la Manche ne devrait pas poser de problème.